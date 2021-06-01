Разработать 3D модель церкви в 3Ds Max

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен1 заявка669 просмотров

Добрый день!

По фотография (около 30 штук, здание с разных сторон) необходимо разработать 3D модель здания (церкви)

Ссылка на фотографии https://cloud.mail.ru/public/ipHQ/SrE7eqmk8

Что должно получиться в итоге:

1) Файл проекта в формате .max, 2 версии: для 3ds max 19 и той, в которой вы работали. Ограничения на размер - 10 Мб.

3) Файлы текстур. Отдельная текстура (если текстурировали не развёрткой) 20-100 Кб (можно несколько раз отступить от правила).

4) Видео объекта >=15 секунд

5) Отчёт с описанием процесса проектирования, >= 20 страниц.

Ссылка на пример готовой работы (другого объекта) https://cloud.mail.ru/public/pugJ/2MuXa6maF

3ds Max
4 года назад
marnish
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Redlefsen
Дмитрий 
27 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$80
3 дня
Замечательный исполнитель. Сделал сложную работу качественно и в срок. Хорошее соотношение цена-качество. Остались одни только положительные эмоции, однозначно рекомендую. Приятно было сотрудничать!
Отличный, честный заказчик.

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Дмитрий 
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4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
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