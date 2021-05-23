3D моделирование

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен10 заявок1437 просмотров

Необходимо сделать 3д модель инкубатора по фотографии, но работа должна быть выполнена так, словно ее делал новичок.

4 года назад
guest_15822221180828
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pashadubo29
Павел Дюбо 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$2
2 дня
Необходимо было сделать 3d модель, исполнитель сделал работу качественно и очень быстро, цена была самой минимальной, отвечает сразу. Рекомендую всем данного исполнителя, надёжный профессионал своего дела. Качество работы гораздо выше своей цены
Было приятно работать. Быстро отвечает и четко дает задачу.

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