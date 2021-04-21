3d моделирование, визуализация интерьеров.
Приветствую!
Занимаюсь 3d моделированием, визуализацией около 2-ух лет.
Больше всего нравится работать над визуализацией интерьеров и игровыми модельками.
Портфолио:
https://www.instagram.com/nameofthem
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Визуализация и дизайн библиотеки59 просмотров
- Визуализация и дизайн книжного магазина57 просмотров
- Визуализация и дизайн эко офиса56 просмотров
- One ring. LOTR.77 просмотров
- Hard-surface modeling.65 просмотров
- Interior living room.53 просмотра
- Low-poly game model. Shelby betting shop.100 просмотров
Отзывы заказчиков
$13
7 баллов
4 года назад
К сожалению Антон не сделал визуализацию нужного уровня. Было сделано множество итераций, но добиться нужного результата не удалось.
Ответный отзыв
Не советую работать с данным заказчиком, не имеет четкого представления, что хочет получить. Работает по принципу заплачу 10 баксов, но сделайте работу на 1000.