nameofthem_

Антон nameofthem_

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
3d моделирование, визуализация интерьеров.

Приветствую!

Занимаюсь 3d моделированием, визуализацией около 2-ух лет.

Больше всего нравится работать над визуализацией интерьеров и игровыми модельками.

Портфолио:

https://www.instagram.com/nameofthem

https://www.behance.net/posunkoanton

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Отзывы заказчиков

georgers
Георгий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$13
7 баллов
4 года назад
Сделать визуализацию упаковки детского белья
К сожалению Антон не сделал визуализацию нужного уровня. Было сделано множество итераций, но добиться нужного результата не удалось.
Не советую работать с данным заказчиком, не имеет четкого представления, что хочет получить. Работает по принципу заплачу 10 баксов, но сделайте работу на 1000.
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