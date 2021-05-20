Анимация 3D модели (робот-паук)

Для начала вот архив: https://disk.yandex.ru/d/wKXbIXY-trNkEw На некоторые файлы из него буду ссылаться в описании проекта В общем, есть приблизительное ТЗ, есть несколько рендеров, которые нужно оживить. Есть вот такие рендеры ...