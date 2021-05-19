Срочно! VR демонстрация УЗИ-оборудования для выставки

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрытнет заявок499 просмотров

Необходимо в кратчайшие сроки создать виртуальную комнату с демонстрацией 5 аппаратов-УЗИ. Степень интерактивности минимальная.

3д-сцена включает:

- небольшую локацию и интерьер

- модели аппаратов узи (модели будут предоставлены)

- логотип компании

- виртуальную модель девушки, которая при выборе определенной модели УЗИ-аппарата будет о нем рассказывать (звуковые дорожки записаны)

Ваша задача:

собрать, настроить и оптимизировать виртуальное пространство (сцену) из готовых ассетов. Ассеты для локации придется подбирать вам, по нашим требованиям. 3д-модели УЗИ-аппаратов будут предоставлены, так что нужно просто оставить под них свободное место с подключенным функционалом. Собрать сцену, оптимизировать под определенный шлем виртуальной реальности, протестировать.  

Пример того, что примерно нужно: https://makevt.com/media/tourmaker/sdupzxifva/

3д сцена нужна к 25 мая, поэтому времени на реализацию минимально. Просьба откликаться только свободным и готовым поработать прямо сейчас специалистам. По цене, договоримся :)

Если хорошо покажете себя, продолжим сотрудничество, так как после выставки этот проект получит развитие.

4 года назад
guest_16214987947613
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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