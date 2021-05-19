Настроить ПО Autocad Plant 3D для автоматизированного формирования комплекта изометрических чертежей с указанием монтажных размеров и спецификаций на сборочные узлы. срок до 30.06.21 оплата по договоренности.
Срочно! VR демонстрация УЗИ-оборудования для выставки
Необходимо в кратчайшие сроки создать виртуальную комнату с демонстрацией 5 аппаратов-УЗИ. Степень интерактивности минимальная.
3д-сцена включает:
- небольшую локацию и интерьер
- модели аппаратов узи (модели будут предоставлены)
- логотип компании
- виртуальную модель девушки, которая при выборе определенной модели УЗИ-аппарата будет о нем рассказывать (звуковые дорожки записаны)
Ваша задача:
собрать, настроить и оптимизировать виртуальное пространство (сцену) из готовых ассетов. Ассеты для локации придется подбирать вам, по нашим требованиям. 3д-модели УЗИ-аппаратов будут предоставлены, так что нужно просто оставить под них свободное место с подключенным функционалом. Собрать сцену, оптимизировать под определенный шлем виртуальной реальности, протестировать.
Пример того, что примерно нужно: https://makevt.com/media/tourmaker/sdupzxifva/
3д сцена нужна к 25 мая, поэтому времени на реализацию минимально. Просьба откликаться только свободным и готовым поработать прямо сейчас специалистам. По цене, договоримся :)
Если хорошо покажете себя, продолжим сотрудничество, так как после выставки этот проект получит развитие.
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