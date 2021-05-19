Для начала вот архив: https://disk.yandex.ru/d/wKXbIXY-trNkEw

На некоторые файлы из него буду ссылаться в описании проекта

В общем, есть приблизительное ТЗ, есть несколько рендеров, которые нужно оживить. Есть вот такие рендеры (см. изображения 1.jpeg - 8.jpeg) , их несколько лет назад готовил дизайнер, они не сохранились ни в каком формате, это сканы

Тут две установки, одна, где прицеп - мобильная

вторая - последние две картинки - стационарная

Нужно оживить эти две установки и немного доработать (дорисовать сверху солнечные батареи) и показать движение воды, то, что Вы видите на рендерах - это гидротурбогенератор

Вода поднимается вверх испускается вниз. Примерно вот так (см. избр23.jpg)

Примерно так она выглядит внутри, тут отрисован станционарный вариант (см. 8.jpeg)

Вот тут постарался наиболее подробно описать процесс (см. ТЗ.docx)

Прошу приблизительно сориентировать по цене и срокам, спасибо