3D моделирование для мобильной игры в Киберпанк сеттинге

Задача:

Для игры Cyberpunk Hero необходимо разработать 3D модель Колеса фортуны и отрендерить ее под нужным ракурсом для следующих экранов: Геймплей, Колесо фортуны.

Ссылка на игру:

iOS:

https://apps.apple.com/app/cyberpunk-hero-epic-roguelike/id1540254654

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grossinggames.cyberhero&hl=en_US&gl=US

Детали задачи:

В игре уже есть Колесо фортуны:

- В геймплее: https://prnt.sc/12xf0e6

- В интерфейсе: https://prnt.sc/12xf1i0

Необходимо сделать новую 3D модель (или доработать старую) сделав ее более простой, без излишних деталей. Сейчас дизайн слишком сложный, из-за этого колесо фортуны плохо узнаваемо.

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В дальнейшем будет больше аналогичных задач по упрощению уже имеющихся элементов интерфейса / декораций / персонажей. На данном этапе нам необходимо выбрать 3D моделлера, с которым мы будем реализовывать эти задачи.

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Требования к исполнителю:

Рассматриваться будут только частные исполнители (не студии).

У вас в портфолио должны быть работы не хуже уровнем чем модели в нашей игре.

Сроки:

3 календарных дня.

Процесс работы:

Для учета проделанных работ используется Trello.