Добрый день Необходимо качественно отрендерить (джепег и видео) 3д композиции картин. Обязательно Cinema 4d + AE
3D моделирование для мобильной игры в Киберпанк сеттинге
Задача:
Для игры Cyberpunk Hero необходимо разработать 3D модель Колеса фортуны и отрендерить ее под нужным ракурсом для следующих экранов: Геймплей, Колесо фортуны.
Ссылка на игру:
iOS:
https://apps.apple.com/app/cyberpunk-hero-epic-roguelike/id1540254654
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grossinggames.cyberhero&hl=en_US&gl=US
Детали задачи:
В игре уже есть Колесо фортуны:
- В геймплее: https://prnt.sc/12xf0e6
- В интерфейсе: https://prnt.sc/12xf1i0
Необходимо сделать новую 3D модель (или доработать старую) сделав ее более простой, без излишних деталей. Сейчас дизайн слишком сложный, из-за этого колесо фортуны плохо узнаваемо.
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В дальнейшем будет больше аналогичных задач по упрощению уже имеющихся элементов интерфейса / декораций / персонажей. На данном этапе нам необходимо выбрать 3D моделлера, с которым мы будем реализовывать эти задачи.
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Требования к исполнителю:
Рассматриваться будут только частные исполнители (не студии).
У вас в портфолио должны быть работы не хуже уровнем чем модели в нашей игре.
Сроки:
3 календарных дня.
Процесс работы:
Для учета проделанных работ используется Trello.
Заявки фрилансеров
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