Сделать качественные рендеры и видео 3д модели картин (Cinema 4D + AE)

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок668 просмотров

Добрый день

Необходимо качественно отрендерить (джепег и видео) 3д композиции картин.

Обязательно Cinema 4d + AE

4 года назад
akorobkov
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