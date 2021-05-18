Лоуполи и Хайполи 3D-моделирование

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Добрый вечер. Учусь на 3д Не успеваю делать в сроки Дипломку. Сколько стоит примерно заказать на Хайполи и в Лоуполи замоделить? У меня, космическая станция. Трудная ситуация и за того что много на себя взял а на скечфаб минимум 50 мгбайт, толком расстерян, самолет развертку сделал а вот космическая станция много весит иза того что солнечные панели как на МКС много конструкции.

4 года назад
bed67ofr
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