Лоуполи и Хайполи 3D-моделирование

Добрый вечер. Учусь на 3д Не успеваю делать в сроки Дипломку. Сколько стоит примерно заказать на Хайполи и в Лоуполи замоделить? У меня, космическая станция. Трудная ситуация и за того что много на себя взял а на скечфаб минимум 50 мгбайт, толком расстерян, самолет развертку сделал а вот космическая станция много весит иза того что солнечные панели как на МКС много конструкции.