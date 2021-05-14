Нарисовать персонажа из компьютерной игры 1995 года.

Мы один из крупнейших хостинг-провайдеров в России и для нашего нового проекта нам нужен 3D иллюстратор. Нам нужны 22 иллюстрации на IT-тематику, для каждой мы сами подготовим эскизы. Нужно будет только отрисовать модели и ...