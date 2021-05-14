Нарисовать персонажа из компьютерной игры 1995 года.

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  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки576 просмотров

Необходимо нарисовать персонажа на ваш выбор из первой игры серии tekken(1995г.), наложить на него любую анимацию и поместить видео с анимацией и персонажем в файл формата .gif

4 года назад
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