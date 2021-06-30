Добрый день Необходимо качественно отрендерить (джепег и видео) 3д композиции картин. Обязательно Cinema 4d + AE
Настроить ПО Autocad Plant 3D
Настроить ПО Autocad Plant 3D для автоматизированного формирования комплекта изометрических чертежей с указанием монтажных размеров и спецификаций на сборочные узлы.
срок до 30.06.21 оплата по договоренности.
Заявки фрилансеров
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