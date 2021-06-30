Настроить ПО Autocad Plant 3D

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Закрыт1 заявка499 просмотров

Настроить ПО Autocad Plant 3D для автоматизированного формирования комплекта изометрических чертежей с указанием монтажных размеров и спецификаций на сборочные узлы.

срок до 30.06.21 оплата по договоренности.

AutoCAD
4 года назад
stanli777
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Дмитрий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад