Лабораторная работа по 3д моделированию

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт13 заявок765 просмотров

Нужно сделать 3D модель в программе Blender. Файлы прикреплены

Крайний срок 19 мая 12 утра по мск, Предлагайте цену

Blender
4 года назад
jaemnova
Людмила 
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