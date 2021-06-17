bed67ofr

Никита bed67ofr

 
55 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Изготовление 3D моделей на основе нашего ТЗ

    Требуется изготовление 3D моделей на основе предоставленного ТЗ. Необходимо создать 10-20 моделей в месяц, отображая их на белом фоне и в одном ракурсе. Опыт работы с мягкой мебелью является обязательным требованием.

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D-модель для сайта коттеджного поселка

    Необходимо создать несколько 3D-макетов для сайта застройщика: общий план поселка, макроплан жилого здания и визуализация частей поселка. Модели должны отражать реальное расположение объектов в привязке к местности и быть готовы к размещению на сайте для начала продаж объектов недвижимости.

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка каркасов для мягкой мебели

    Требуется проектирование каркасов для мягкой мебели с созданием файлов для лазерной резки. Возможна отправка несобранных каркасов для упрощения работы. Файлы должны быть редактируемыми в Fusion 360.

    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Визуализация товара: Набор для творчества в технике макраме

    Вложения: https://disk.yandex.ru/a/XMvKFLa0TCYnOQ ТЗ: необходимо сделать визуализацию товара: набор для рукоделия в технике макраме. Подвес для цветов Сам набор - это крафтовая коробка. Внутри нее - всё необходимое для создание готового подвеса ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Лоуполи и Хайполи 3D-моделирование

    Добрый вечер. Учусь на 3д Не успеваю делать в сроки Дипломку. Сколько стоит примерно заказать на Хайполи и в Лоуполи замоделить? У меня, космическая станция. Трудная ситуация и за того что много на себя взял ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    4 года назад