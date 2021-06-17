Требуется изготовление 3D моделей на основе предоставленного ТЗ. Необходимо создать 10-20 моделей в месяц, отображая их на белом фоне и в одном ракурсе. Опыт работы с мягкой мебелью является обязательным требованием.
- 3D-графика7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать несколько 3D-макетов для сайта застройщика: общий план поселка, макроплан жилого здания и визуализация частей поселка. Модели должны отражать реальное расположение объектов в привязке к местности и быть готовы к размещению на сайте для начала продаж объектов недвижимости.3D-графика10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется проектирование каркасов для мягкой мебели с созданием файлов для лазерной резки. Возможна отправка несобранных каркасов для упрощения работы. Файлы должны быть редактируемыми в Fusion 360.Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт4 года назад
Вложения: https://disk.yandex.ru/a/XMvKFLa0TCYnOQ ТЗ: необходимо сделать визуализацию товара: набор для рукоделия в технике макраме. Подвес для цветов Сам набор - это крафтовая коробка. Внутри нее - всё необходимое для создание готового подвеса ...3D-графика4 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый вечер. Учусь на 3д Не успеваю делать в сроки Дипломку. Сколько стоит примерно заказать на Хайполи и в Лоуполи замоделить? У меня, космическая станция. Трудная ситуация и за того что много на себя взял ...3D-графика4 заявкиЗакрыт4 года назад