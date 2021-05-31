Разработка каркасов для мягкой мебели

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Закрыт1 заявка924 просмотра

Уважаемые специалисты, подскажите, сколько будет стоить проектирование таких моделей (https://disk.yandex.ru/a/y_CGQTovNOHxBw), с файлами для лазерной резки? Могу отправить несобранные каркасы, если это упростит работу. Желательно чтобы в последующем эти файлы я мог редактировать во fusion 360.

4 года назад
bed67ofr
Никита 
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Был
4 года назад

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Симон
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад