Добрый день. Нужно сделать проект отопления, ВК и котельной частного дома из сруба. Площадь этажа 98 м2. 2 этажа
Дизайн интерьера дома в современном стиле
Разработать дизайн проект частного дома площадь 138м2 с учетом котельной
Планировочные решения разработаны c архитектором под наши нужды во вложении.
Нужен полный проект без спецификации по материалам, авторский надзор не нужен.
Важно чтобы материалы используемые в рендерах были доступными к свободной продаже, а не просто картинка которую потом не найдешь.
В проекте должны быть разработаны все узлы. Если вы Архитектор по образованию - вам плюс.
Прикладывайте Ваши проекты работ или ссылку на behance
Во вложении стиль интерьера квартиры в которой мы живем, чтобы было понятно какой стиль нам нужен.
Дом сейчас находится на стадии строительства, в ближайшее время будут фактические размеры по полу.
Прикладываю так же рендеры по внешнему виду дома
Заявки фрилансеров
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