Дизайн интерьера дома в современном стиле

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Закрыт10 заявок548 просмотров

Разработать дизайн проект частного дома площадь 138м2 с учетом котельной

Планировочные решения разработаны c архитектором под наши нужды во вложении.

Нужен полный проект без спецификации по материалам, авторский надзор не нужен.

Важно чтобы материалы используемые в рендерах были доступными к свободной продаже, а не просто картинка которую потом не найдешь.

В проекте должны быть разработаны все узлы. Если вы Архитектор по образованию - вам плюс.

Прикладывайте Ваши проекты работ или ссылку на behance

Во вложении стиль интерьера квартиры в которой мы живем, чтобы было понятно какой стиль нам нужен.

Дом сейчас находится на стадии строительства, в ближайшее время будут фактические размеры по полу.

Прикладываю так же рендеры по внешнему виду дома

4 года назад
djstim
Павел 
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2 месяца назад

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