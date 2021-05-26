Придумать красивую визуализацию экстерьера фасадов здания

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Закрыт7 заявок431 просмотр

1. Поднять модель согласно чертежей

2. Сделать красивую архитектуру фасадов с использованием фасадных солнечных панелей

3. Два ракурса

4 года назад
denyspm
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Заявки фрилансеров

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Интерьеры и Экстерьеры
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