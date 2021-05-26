Необходимо выполнить по готовым чертежам визуализацию жилого коплекса. Отчертить планировку 20 квартир .
Придумать красивую визуализацию экстерьера фасадов здания
1. Поднять модель согласно чертежей
2. Сделать красивую архитектуру фасадов с использованием фасадных солнечных панелей
3. Два ракурса
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