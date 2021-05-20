Дизайн дизайнерской мебели И отрисовка в интерьере с разных ракурсов
Дизайн-проект интерьера квартиры
Квартира 67 м2
Необходимо сделать полный проект
Сделать планировку, подобрать отделочные материалы, сделать визуализацию, подготовить чертежи и спецификации
Современный стиль
При отклике присылайте, пожалуйста, портфолио
Рассчитываем около 600-800 руб/м2 или 8-10 usd/m2
Заявки фрилансеров
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