Дизайн-проект интерьера квартиры

$720
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт16 заявок530 просмотров

Квартира 67 м2

Необходимо сделать полный проект

Сделать планировку, подобрать отделочные материалы, сделать визуализацию, подготовить чертежи и спецификации

Современный стиль

При отклике присылайте, пожалуйста, портфолио

Рассчитываем около 600-800 руб/м2 или 8-10 usd/m2

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