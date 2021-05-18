Дизайн кофешопа в стиле путешествия.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт7 заявок604 просмотра

Требуется дизайн интерьера и экстерьера помещения в 140кв м, в котором расположится кофешоп в стиле путешествия.Эта концепция первая в своем стиле среди всех кофешопов и вообще кафе, ресторанов, поэтому дизайн должен быть уникальным и неординарным.Стиль должен быть не лофт, как у многих кофешопов, а модерн. Интерьер должен быть таким, чтобы каждый клиент чувствовал себя, как у себя дома, а так же почyствовал атмосферу путешествия. Желательно,чтобы объект визуально был разделен на несколько залов ( например, зал для людей, желающих поработать за ноутбуком, зал для тех, кто желает почитать, общий зал и т.д)Для начала ремонта должны быть предоставлены схемы электропроводки, кабелей, монтажа и т.д(весь пакет документов)Проект срочный, будем работать только лишь с высококвалифицированными специалистами. Желательна практика дизайна кафе-ресторанов.

4 года назад
fotoqraf
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