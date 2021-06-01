Расположение в санузле сантехники 2D набросок

Добрый день!

На картинке размеры.

Разместить ванну шириной 70см, умывальник и унитаз, так чтобы это было максимально УДОБНО. Если вместится туда стиральная машина 43см глубина, еще лучше.

Дверной проем = 70см. Проем находится в пеноблочной стене, может быть перенесен влево или вправо.

Предполагается использование стандартной сантехники из Леруа.