Расположение в санузле сантехники 2D набросок

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен10 заявок810 просмотров

Добрый день!

На картинке размеры. 

Разместить ванну шириной 70см, умывальник и унитаз, так чтобы это было максимально УДОБНО. Если вместится туда стиральная машина 43см глубина, еще лучше.

Дверной проем = 70см. Проем находится в пеноблочной стене, может быть перенесен влево или вправо.

Предполагается использование стандартной сантехники из Леруа.

4 года назад
edub
Илья 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

Inna_Zuyeva
Инна 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$10
2 дня
Быстро было предложено 3 варианта, варианты достойные, все вопросы по размерам были уточнены. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Отличный работодатель! Рекомендую! Задание было описано детально и понятно. В ходе работы мы сделали некоторые уточнения по планировке. В итоге, все получилось. Оплата получена. Отзыв Илья мне оставил отличный. Я довольна сотрудничеством на все 100%!

Заявки фрилансеров

Inna_Zuyeva
Инна 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Фуад
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елена
 
44 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Светлана
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Эмессауден
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
15 дней назад
4 года назад
Анастасия
 
31 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Валерий
 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
2 отзыва
4 года назад
Исатай
 
50 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
50 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Павел
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад