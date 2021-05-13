Дизайн интерьера коттеджа

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт13 заявок649 просмотров

Необходимо разработать дизайн дома около 300м2. Дизайн делаем параллельно с проектом самого самого дома.

4 года назад
khudiev
Руслан 
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Выбранный исполнитель

_design_
28 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$700
65 дней
#1
Интерьеры и Экстерьеры

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Сергей
 
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4 года назад
_design_
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день назад
4 года назад
#1
Интерьеры и Экстерьеры
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