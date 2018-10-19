Требуется доработка и настройка интернет-магазина на платформе Opencart в соответствии с техническим заданием. Укажите предполагаемый срок выполнения и стоимость работы.
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрытгод назад
Требуется объединить три шаблона лендингов в один и интегрировать его в существующий магазин на OpenCart. Задача срочная. Имеются исходники шаблонов, необходимо создать адаптивный дизайн и реализовать его в соответствии с предоставленным примером. Подробности будут обсуждены в личной переписке.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрытгод назад
- $100
Необходимо изменить отчет анализа доходов и расходов в 1С. Требуется создать новый отчет, который будет выводить статьи доходов и расходов одновременно, а также добавить возможность отображения периодов в столбцах. Структура отчета должна включать статьи доходов и расходов с итогами по каждому месяцу.1С-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать дизайн дома около 300м2. Дизайн делаем параллельно с проектом самого самого дома.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить правила обмена между двумя конфигурациями 1С. Также будут и другие задачи, создать отчет и тд. Пожалуйста указывайте стоимость часа и наличие опыта по настройке обмена между разными конфигурациями 1С.Завершен4 года назад
Необходимо разработать логотип (точнее графически оформить название). Примеры прикрепил. Есть две торговые марки, для них необходимы логотипы, стилистика должна быть одинаковой, отличие должно быть только в цветах. Например: 1я тм - ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $100
Необходимо придумать названия для двух торговых марок. Всего призовых мест два, по одному для каждой торговой марки. Общие требования для названия: - должно легко произноситься; - должно вызывать позитивные ассоциации; ...Нейминг и Слоганы2 исполнителяЗавершен5 лет назад
Есть приложение, необходимо его немного подправить. Исходники скину.Мобильные приложения1 исполнительЗакрытнет даты
Нужен программист для выполнения доработок и исправления ошибок в 1С 8.3. Пожалуйста указываейте стоимость часа.Завершен7 лет назад
Есть сайт на 1С Битрикс с модулем Битроник. Есть много мелких и не очень правок, доработок и тд. Необходим человек хорошо разбирающийся в Битриксе, желательно с опытом работы с Битроником. Оплата по часовая. ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Выгрузка из 1С настроена и работает, загрузка проходит, категории и товары загрузились успешно в битрикс. У товаров нет цен и фото, хотя в выгрузке они есть. Необхоидмо настроить загрузку на стороне битрикса.Завершен7 лет назад
Есть Windows приложение, в нем компилируется apk файл. Не получается скомпилировать файл из-за ошибки: "Не удалось создать исполняемый файл : не найдена утилита jarsigner. Возможно JDK не установлен, или указан ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт7 лет назад
1. После чистки 1С (обрезание базы, чистка справочников и тд) не корректно работает выгрузка на сайт, номенклатура выгружается, а вот характеристики номенклатуры нет. Старая база есть, из нее выгрузка проходит корректно, а из новой ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо на хостинге развернуть готовый сайт на 1С битрикс и настроить VPS.Системное администрирование12 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть существующее андроид приложение, в него нужно внести изменения.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
для сайта компании http://dev3.polcar.mk.ua/ необходимо написать одну статью (раздел о нас) и грамотно сформулировать текст для главной страницы.Копирайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать дизайн главной страницы корпоративного сайта. Сайт будет с параллакс-эффектом и анимацией. Позже, будет необходим еще один баннер для главной страницы, в таком же стиле как и первый, а также необходимо ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Задачи во вложении.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Для магазина хозяйственных товаров https://altoris.com.ua/ необходимо составить семантическое ядро для каталога товаров. Всего в каталоге около 500 категорий и подкатегорий. На выходе мы должны получить категория - поисковые запросы - указание их частотности.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо решить проблему с очень долгой обработкой запроса 1С Битрикс информацию по этому запросу прикрепилВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад