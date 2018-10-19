Здравствуйте, Руслан! Извините, что откликаюсь так поздно. На самом деле я ответил на Ваш отзыв сразу, как только его получил, но по каким-то непонятным мне техническим причинам, он до Вас не дошёл. Поэтому администрация сайта попросила меня оставить отзыв ещё раз (ещё раз для меня). Вот мой отзыв: Спасибо Вам за то, что оценили мою работу, и надеюсь, и желаю Вам успехов и роста в Вашем бизнесе. Всех благ и удачи! (:-))