khudiev

Руслан khudiev

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
21 день назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$125
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sharowsky
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Разработать логотип
Было приятно работать с Русланом. Четкая задача, ориентация в современных трендах, своевременная оплата. Рекомендую всем к сотрудничеству. Уверен, что эта задача дала стар нашему долгосрочному сотрудничеству.
Отличный исполнитель. Работа выполнена, даже, раньше срока и на высшем. Обязательно буду еще обращаться!
Ответный отзыв
BOBBY
Борис 
73 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Придумать названия для двух торговых марок
Здравствуйте, Руслан! Извините, что откликаюсь так поздно. На самом деле я ответил на Ваш отзыв сразу, как только его получил, но по каким-то непонятным мне техническим причинам, он до Вас не дошёл. Поэтому администрация сайта попросила меня оставить отзыв ещё раз (ещё раз для меня). Вот мой отзыв: Спасибо Вам за то, что оценили мою работу, и надеюсь, и желаю Вам успехов и роста в Вашем бизнесе. Всех благ и удачи! (:-))
Отличное название, спасибо!
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Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
$50
10 баллов
5 лет назад
Придумать названия для двух торговых марок
Благодарю за выбор и интересный конкурс. Рад был сотрудничеству.
Все супер!
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marcus_the
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$142
10 баллов
7 лет назад
Доработка 1С 8.3
Замечательный заказчик. Четкая постановка задачи, оформленная в ТЗ. Быстрые обратная связь, проверка результата и оплата. Продолжаем сотрудничать :)
Крайне оперативно и очень качественно. Рекомендую!
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richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Настроить обмен Битрикс с 1С на стороне битрикса
Всё хорошо - доступы, связь, оплата. Рекомендую к сотрудничеству
задача выполнена, все отлично
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