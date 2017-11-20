Создать медиакит для сайта vgtimes.ru. В приложении подробное ТЗ-шаблон (прототип) для медиакита. Вам остается лишь привести наши наработки в презентабельный вид. ВНИМАНИЕ: пример медиакита в заявке обязателен! Что ...
Дизайн главной страницы
Необходимо разработать дизайн главной страницы корпоративного сайта. Сайт будет с параллакс-эффектом и анимацией.
Позже, будет необходим еще один баннер для главной страницы, в таком же стиле как и первый, а также необходимо будет нарисовать еще 5-8 страниц сайта.
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