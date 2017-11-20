Дизайн главной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок301 просмотр

Необходимо разработать дизайн главной страницы корпоративного сайта. Сайт будет с параллакс-эффектом и анимацией.

Позже, будет необходим еще один баннер для главной страницы, в таком же стиле как и первый, а также необходимо будет нарисовать еще 5-8 страниц сайта.

8 лет назад
khudiev
Руслан 
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$250
3 дня
Спасибо Алексею за отличный дизайн! Все на высшем уровне, крайне профессионально все сделал, терпеливо выслушал все наши многочисленные пожелания даже с учетом того, что пришлось вносить правки и дополнения в первоначальное ТЗ. Рекомендую!
Благодарю за интересный проект. Постоянная обратная связь, четкое ТЗ, предоставление всей необходимой информации по проекту. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
Лучший веб-дизайнер мая
#1
Дизайн сайтов

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