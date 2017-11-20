Необходимо разработать дизайн главной страницы корпоративного сайта. Сайт будет с параллакс-эффектом и анимацией.

Позже, будет необходим еще один баннер для главной страницы, в таком же стиле как и первый, а также необходимо будет нарисовать еще 5-8 страниц сайта.