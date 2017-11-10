Дизайн сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка120 просмотров

Разработать дизайн лендинга. 

Оплата 300$

Детали в личку

8 лет назад
Jargal
Жаргал 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$300
1 день
Работаем с Алексеем уже в четвертый раз. Он большой профессионал и занимает 1 место по рейтингу вполне заслуженно. Рекомендую!
Приятно работать с отличным заказчиком. Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад

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