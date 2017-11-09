Дизайн лэндинга для продажи загородной недвижимости

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок144 просмотра

Есть прототип лэндинга по загородной недвижимости. Проработанный, объёмный. Нужен вдумчивый дизайн по составленному ТЗ. Все материалы отдам в личку.

8 лет назад
kalashin
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$450
7 дней
Прекрасная работа! Очень воодушевляет визуализация Алексеем запланированной компоновки. С одной стороны -- креативно, с другой -- очень практично. Большое спасибо за сотрудничество! Обязательно продолжим работать в рамках новых проектов.
Не впервые сотрудничаем с Александром. Каждый раз получаю очень интересные, не тривиальные задачи, на выполнение которых дается достаточная свобода и возможность внедрить какие-то новые, свежие идеи по разработке. Спасибо!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
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