Создание прототипа сайта

Тематика - бухгалтерские услуги. Срок - 6 дней. Нужен именно прототип. Обязательно перейдите по ссылке на пример и посмотрите.

С вас тексты, заголовки. Прототип должен быть интерактивным.

Обязательно нужно иметь портфолио. Внимание, нужен именно прототип, а не дизайн-макет. Прилагаю пример внешнего вида. http://64ukyt.axshare.com/. Высылайте примеры именно самих прототипов, дизайн-макеты или ссылки на сайт не подходят. Цена указана по курсу на сегодня, в рублях - 5000.