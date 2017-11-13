Нужно нарисовать категории товаров на сайте askomspb.ru чтоб были оригинальные картинки в стиле сайта не подходящие какой либо категории других производителей , сейчас стоят картинки в разброс , разных производителей. Картинки должны быть в одном стиле. Прошу ...
Создание макета и вёрстка
Добрый день ! Нужно создать не сложный psd макет нескольких страниц и сделать адаптивную вёрстку .
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