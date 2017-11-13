Создание макета и вёрстка

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Завершен52 заявки410 просмотров

Добрый день ! Нужно создать не сложный psd макет нескольких страниц и  сделать адаптивную вёрстку .

8 лет назад
Andron85
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

trust-me
Роман 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
Работу свою выполнил хорошо.Рекомендую .
Спасибо за заказ! Хорошая коммуникация, мгновенная оплата - рекомендую!)

Заявки фрилансеров

trust-me
Роман 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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