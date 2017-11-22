Полный дизайн сайта

Войдите пользователем!!! (емейл/пароль - [email protected]/12345678DC)

Страницы

Нужно по аналогии с уже утвержденным дизайном главной страницы сверстать все нижеуказаныне страницы (полная и мобильная версии):

1. Страница часто задаваемых вопросов (эту страницу сделать более удобочитемой). Заголовки сделать маленькие. Чтобы юзеру было проще ориентироваться

https://tomatocash.ru/faq

2. Избранные магазины

https://tomatocash.ru/favorites

3. Страница настроек

На данной странице нужно учесть что сверху (после хедера и заголовка) могут показывать технические уведомления (аля "подтверждите пожалуйста ваш емейл")

https://tomatocash.ru/settings

4. Страница тех поддержки

Статусы обращений могут быть: открыто/закрыто

https://tomatocash.ru/support﻿

5. Страница обращения

https://tomatocash.ru/issue/1﻿

6. Страница условий пользования

https://tomatocash.ru/terms

7. Страница показа конкретного магазина

https://tomatocash.ru/shop/aliexpress

8. Страница обновления пароля

https://tomatocash.ru/reset?token=N2Y0YzQyNzlkNGU0NDg2OTA0NGQyYWU4NzI5Nzg5MWQ%3D

9. Страница подтверждения емейла

Скрин ниже

10. Страница вывода денег

Для примера выберите мобильный телефон и введите какую-либо сумму на вывод

Также должен быть нарисован функционал изменения данных платежки

Статусы платежей могут быть: в ожидании/отменен/отклонен/подтвержден

https://tomatocash.ru/withdrawal

11. Страница отписки

Скрин ниже

12. Страница заказов

Статусы заказов могут быть: в ожидании/отклонено/подтвержден

https://tomatocash.ru/orders

13. Страница перехода в магазин

Зайдите на любой магазин на https://tomatocash.ru/shops и нажмите кнопку в магазин

Письма:

Все письма должны содержать хедер с логотипом по центру

Футер с текстом:

Секреты выгодных покупок. Присоединяйтесь!

И еще ниже

Вы получили это письмо, потому что подписаны на рассылку кэшбэк-сервиса tomatocash.ru. Если вы не хотите получать рассылку вы можете установить настройки уведомлений в личном кабинете на сайте или перейдите по ссылке чтобы отписаться от всех уведомлений сразу: отписаться.

Кнопки должны быть золотого цвета

Какие письма должны быть:

1. Письмо подтверждения емейла:

Текст:

Добро пожаловать на Tomatocash!

Активируйте свой аккаунт и начинайте экономить на интернет-покупках с кэшбэком.

Для этого подтвердите почту, указанную при регистрации.

И ниже кнопка "Подтвердить почту"

2. Письмо сброса пароля:

Кто-то, возможно вы, воспользовался функцией восстановления пароля на сервисе Tomatocash.

Если это были не вы — просто проигнорируйте это письмо.

Для восстановления пароля нажмите на кнопку:

Восстановить пароль

Или перейдите по ссылке ниже:

https://tomatocash.ru/...

3. Подтверждение кешбека

Здравствуйте, Дмитрий Пупкин

Кэшбэк на сумму 20,84 руб. (по заказу №3245493963 в магазине Aviasales.ru) успешно зачислен.

Ваш текущий баланс: 943111111,19 руб.

Перейти в личный кабинет (кнопка)

4. Создание нового кешбека:

Здравствуйте, Дмитрий Пупкин

В Вашем личном кабинете появился новый кэшбэк на сумму 453,47 руб. со статусом “в ожидании”* (по заказу №2004376401 в магазине Booking.com).

Ваш текущий баланс: 941233,19 руб.

Перейти в личный кабинет (кнопка)

Часто задаваемые вопросы http://tomatocash.ru/faq

5. Создание обращения в саппорт:

Текст:

Здравствуйте, Дмитрий Пупкин!

Спасибо за обращение в службу заботы о клиентах Tomatocash:

#1125527 — Кэшбэк не появился.

В ближайшее время менеджер обязательно ответит Вам.

Мы постараемся помочь Вам как можно быстрее.

6. Ответ на обращение в саппорт:

Текст:

Менеджер ответил на Ваше обращение #1125527 — Кэшбэк не появился.

Вы можете продолжить беседу, ответив на это письмо.

Ответить (кнопка)

7. Обращение закрыто:

Текст:

Ваше обращение #1142460 — Кэшбэк долго в ожидании отмечено как выполненное.

Если у Вас остались вопросы, Вы всегда можете создать новое :)

Спасибо за то, что Вы с нами!

8. Подтверждение платежа на вывод:

Здравствуйте, Дмитрий Пупкин

Ваша заявка на вывод денежных средств №551280 успешно обработана. На протяжении 5 рабочих дней деньги будут зачислены на ваш счет.

Если по какой-то причине вы не получили деньги, создайте пожалуйста обращения в службу поддержки:

Создать обращение (кнопка)

9. Отклонение платежа на вывод

Здравствуйте, Дмитрий Пупкин

Ваша заявка на вывод денежных средств №551280 была отклонена по причине: `ошибка в номере кошелька`

создайте пожалуйста обращения в службу поддержки:

Создать обращение (кнопка)

10. Письмо о новых акциях:

Текст:

Здравствуйте, Дмитрий Пупкин.

На этой недели акции!

Специально для Вас мы подготовили подборку магазинов с повышеным кэшбэком. Успейте воспользоваться горячим предложением.

И ниже на всю ширину письма лист плашек магазинов у которых повышенный кешбек.

Плашка должна отличаться от плашки на сайте (должна быть оч. широкой) и содежать логотип, процент кешбека (старый и новый), кнопку в магазин и краткое описание

И в самом конце кнопка

Смотреть все магазины (кнопка)