Создать на основе существующего дизайна оформление и верстку для рассылок писем.
Полный дизайн сайта
Войдите пользователем!!! (емейл/пароль - [email protected]/12345678DC)
Страницы
Нужно по аналогии с уже утвержденным дизайном главной страницы сверстать все нижеуказаныне страницы (полная и мобильная версии):
1. Страница часто задаваемых вопросов (эту страницу сделать более удобочитемой). Заголовки сделать маленькие. Чтобы юзеру было проще ориентироваться
2. Избранные магазины
https://tomatocash.ru/favorites
3. Страница настроек
На данной странице нужно учесть что сверху (после хедера и заголовка) могут показывать технические уведомления (аля "подтверждите пожалуйста ваш емейл")
https://tomatocash.ru/settings
4. Страница тех поддержки
Статусы обращений могут быть: открыто/закрыто
https://tomatocash.ru/support
5. Страница обращения
https://tomatocash.ru/issue/1
6. Страница условий пользования
7. Страница показа конкретного магазина
https://tomatocash.ru/shop/aliexpress
8. Страница обновления пароля
https://tomatocash.ru/reset?token=N2Y0YzQyNzlkNGU0NDg2OTA0NGQyYWU4NzI5Nzg5MWQ%3D
9. Страница подтверждения емейла
Скрин ниже
10. Страница вывода денег
Для примера выберите мобильный телефон и введите какую-либо сумму на вывод
Также должен быть нарисован функционал изменения данных платежки
Статусы платежей могут быть: в ожидании/отменен/отклонен/подтвержден
https://tomatocash.ru/withdrawal
11. Страница отписки
Скрин ниже
12. Страница заказов
Статусы заказов могут быть: в ожидании/отклонено/подтвержден
13. Страница перехода в магазин
Зайдите на любой магазин на https://tomatocash.ru/shops и нажмите кнопку в магазин
Письма:
Все письма должны содержать хедер с логотипом по центру
Футер с текстом:
Секреты выгодных покупок. Присоединяйтесь!
И еще ниже
Вы получили это письмо, потому что подписаны на рассылку кэшбэк-сервиса tomatocash.ru. Если вы не хотите получать рассылку вы можете установить настройки уведомлений в личном кабинете на сайте или перейдите по ссылке чтобы отписаться от всех уведомлений сразу: отписаться.
Кнопки должны быть золотого цвета
Какие письма должны быть:
1. Письмо подтверждения емейла:
Текст:
Добро пожаловать на Tomatocash!
Активируйте свой аккаунт и начинайте экономить на интернет-покупках с кэшбэком.
Для этого подтвердите почту, указанную при регистрации.
И ниже кнопка "Подтвердить почту"
2. Письмо сброса пароля:
Кто-то, возможно вы, воспользовался функцией восстановления пароля на сервисе Tomatocash.
Если это были не вы — просто проигнорируйте это письмо.
Для восстановления пароля нажмите на кнопку:
Восстановить пароль
Или перейдите по ссылке ниже:
https://tomatocash.ru/...
3. Подтверждение кешбека
Здравствуйте, Дмитрий Пупкин
Кэшбэк на сумму 20,84 руб. (по заказу №3245493963 в магазине Aviasales.ru) успешно зачислен.
Ваш текущий баланс: 943111111,19 руб.
Перейти в личный кабинет (кнопка)
4. Создание нового кешбека:
Здравствуйте, Дмитрий Пупкин
В Вашем личном кабинете появился новый кэшбэк на сумму 453,47 руб. со статусом “в ожидании”* (по заказу №2004376401 в магазине Booking.com).
Ваш текущий баланс: 941233,19 руб.
Перейти в личный кабинет (кнопка)
Часто задаваемые вопросы http://tomatocash.ru/faq
5. Создание обращения в саппорт:
Текст:
Здравствуйте, Дмитрий Пупкин!
Спасибо за обращение в службу заботы о клиентах Tomatocash:
#1125527 — Кэшбэк не появился.
В ближайшее время менеджер обязательно ответит Вам.
Мы постараемся помочь Вам как можно быстрее.
6. Ответ на обращение в саппорт:
Текст:
Менеджер ответил на Ваше обращение #1125527 — Кэшбэк не появился.
Вы можете продолжить беседу, ответив на это письмо.
Ответить (кнопка)
7. Обращение закрыто:
Текст:
Ваше обращение #1142460 — Кэшбэк долго в ожидании отмечено как выполненное.
Если у Вас остались вопросы, Вы всегда можете создать новое :)
Спасибо за то, что Вы с нами!
8. Подтверждение платежа на вывод:
Здравствуйте, Дмитрий Пупкин
Ваша заявка на вывод денежных средств №551280 успешно обработана. На протяжении 5 рабочих дней деньги будут зачислены на ваш счет.
Если по какой-то причине вы не получили деньги, создайте пожалуйста обращения в службу поддержки:
Создать обращение (кнопка)
9. Отклонение платежа на вывод
Здравствуйте, Дмитрий Пупкин
Ваша заявка на вывод денежных средств №551280 была отклонена по причине: `ошибка в номере кошелька`
создайте пожалуйста обращения в службу поддержки:
Создать обращение (кнопка)
10. Письмо о новых акциях:
Текст:
Здравствуйте, Дмитрий Пупкин.
На этой недели акции!
Специально для Вас мы подготовили подборку магазинов с повышеным кэшбэком. Успейте воспользоваться горячим предложением.
И ниже на всю ширину письма лист плашек магазинов у которых повышенный кешбек.
Плашка должна отличаться от плашки на сайте (должна быть оч. широкой) и содежать логотип, процент кешбека (старый и новый), кнопку в магазин и краткое описание
И в самом конце кнопка
Смотреть все магазины (кнопка)
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