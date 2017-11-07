Проект FidPark

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок152 просмотра

Сделать дизайн на лэндинг по продаже оборудования для стоянок. По информации во вложении. Срок: 7 дней. 

8 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

desaster
Егор 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
1 день
Правки вносит быстро Работает без предоплаты Предлагает свои варианты Постоянно на связи Укладывается в обговоренные сроки Хорошее чувство делового стиля Не надо "объяснять дважды"
Был рад сотрудничеству с Акпаром, всегда на связи, корректные правки, оплата во время. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

desaster
Егор 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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