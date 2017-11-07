Разработать имиджевую заставку на видео-ролики.

Разработать фирменную видео-заставку, которая будет в дальнейшем использоваться в начале и конце просмотра для всех видео-обзоров и роликов нашей компании. Посмотреть ролики можно здесь - https://www.youtube.com/channel/UCw3ri-LWkj-R30ksF6Wt3iw