Разработать имиджевую заставку на видео-ролики.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок176 просмотров

Разработать фирменную видео-заставку, которая будет в дальнейшем использоваться в начале и конце просмотра для всех видео-обзоров и роликов нашей компании. Посмотреть ролики можно здесь - https://www.youtube.com/channel/UCw3ri-LWkj-R30ksF6Wt3iw

8 лет назад
oriflame-katalog
Ирина 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен редизайн сайта

    сам сайт REnovation-group.com дизайн который нравиться.   Сайт на джумле нужен новый дизайн и натянуть на движек его. чтобы получить финишный результат. После удачно исполнения еще 3 сайта с ...

    Joomla
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Disign для ленда

    Нужно нарисовать по "зарисовкам"  Срок день-два Цветовая гамма https://eurolos.ru/ Логотип в прикреплении

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать дизайн для информационного сайта

    Приветствую! необходимо нарисовать дизайн для информационного сайта и "порезать" макет в photoshop. ТЗ пожалуйста смотрите в прикрепленном файле. Прошу в заявке присылать ссылку на примеры нарисованных вами дизайнов ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    Ест существующий сайт по сендвич панелям, нужно сделать редизайн и сделать более современный дизайн. Дизайн должен быть не хуже чем в примере, стоимость желательна за главную до 5000 руб.

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка дизайна

    Нам интересно создание сайта на подобии: https://tarilux.ru/ Есть брендбук, фирменные цвета - шоколадный/кремовый в качестве основного, синий для кнопок (примерно схожие). Очень приятен дизайн на примере: https://www.templatemonster.com/ru/powerpoint-templates-type/65606.html Теперь по блокам подробнее, какие ...

    HTMLPowerPoint
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Кабинет фотошколы

    Мини тз в фотографиях, возможно, что-уберем из тз, но добавим страничку взамен bestfotoshkola.ru/city - для этого сайта делаем кабинет  Назовите цену исполнения и сроки

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад