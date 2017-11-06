Нужен дизайн Лендинга

Огромное спасибо за работу!!! Заказал дизайн Лендинга под танцы. Даже не думал что получится так красиво. Но получилось не только красиво, но очень быстро )! Кристина, очень ответственно и с пониманием отнеслась к работе. Особенно порадовало, что она изначально сумела понять и объяснить то, что будет сильнее привлекать клиентов. Буду рекомендовать!!