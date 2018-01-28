Нужно нарисовать дизайн сайта гостиницы.

Прототип состоит из 3 страниц: Ссылка на прототип сайта

Гостиница имеет два филиала в двух городах.

Первая страница, это общая страница, на которой размещены 2 кнопки для перехода на сайт 1-го города и 2-го города.

Остальные страницы, похожи между собой на 90%. Разница небольшая в шапке.

Сайты, которые нравятся по дизайну:

http://hotel-1913.ru/

http://www.altay-hotel.ru/

Логотип есть. Он стоить их двух цветов: золотой и бордовый.

Вот ссылка на старый сайт: http://kausar-hotel.kz/

Оплата по факту выполнения работы на киви/яндекс

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