Исходя из основного сайта: http://msp.midural.ru/, сделать 4 варианта главной страницы В стиле: 1. Детские учреждения 2. Стационарные учреждения 3. Комплексный центр социального обслуживания населения; 4. Индивидуальный. Дизайн-макеты сайтов должны быть адаптивными ...
Дизайн сайта гостиницы
Нужно нарисовать дизайн сайта гостиницы.
Прототип состоит из 3 страниц: Ссылка на прототип сайта
Гостиница имеет два филиала в двух городах.
Первая страница, это общая страница, на которой размещены 2 кнопки для перехода на сайт 1-го города и 2-го города.
Остальные страницы, похожи между собой на 90%. Разница небольшая в шапке.
Сайты, которые нравятся по дизайну:
Логотип есть. Он стоить их двух цветов: золотой и бордовый.
Вот ссылка на старый сайт: http://kausar-hotel.kz/
Оплата по факту выполнения работы на киви/яндекс
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