Исходя из основного сайта: http://msp.midural.ru/, сделать 4 варианта главной страницы В стиле: 1. Детские учреждения 2. Стационарные учреждения 3. Комплексный центр социального обслуживания населения; 4. Индивидуальный. Дизайн-макеты сайтов должны быть адаптивными ...
UI/UX интерфейса системы управления инвестиционным портфолио
Требуется разработка комплексного дизайна под LP и UX для системы управления криптовалютным портфолио и трейдерских инструментов url - XChainer точка xyz
Проект в активной доработке, тз составляется вместе с дизайнером. Требуется полное сопровождение дизайн-UX задач по проекту.
Крайне желательно, чтобы исполнитель был "в теме" криптовалют.
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