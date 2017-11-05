UI/UX интерфейса системы управления инвестиционным портфолио

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок229 просмотров

Требуется разработка комплексного дизайна под LP и UX для системы управления криптовалютным портфолио и трейдерских инструментов url - XChainer точка xyz

Проект в активной доработке, тз составляется вместе с дизайнером. Требуется полное сопровождение дизайн-UX задач по проекту. 

Крайне желательно, чтобы исполнитель был "в теме" криптовалют.

8 лет назад
dweb
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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