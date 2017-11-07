Сделать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок248 просмотров

Необходимо сделать дизайн двух страниц сайта. Данный заказ небольшой и предварительный, если нас все устроит, то по его итогам будет предложено дальнейшее сотрудничество на 15 страниц сайта (в двух форматах для мобильных устройств и полная версия), а также 9 шаблонов писем.

ТЗ на дизайн:

1. Основные цвета сайта - (золотой, серый, белый, светло-голубой)

2. Тематика сайта - финансы

3. 2 страницы, обе страницы нужно нарисовать также в мобильном формате

Страницы:

1. Главная страница: 

UI:   

1) хедер   

2) подложка (под хедером картинка, фактически лицо сайта)   

3) предварительный список товаров. нужно будет нарисовать плашки. для товаров дизайн должен быть уникальным. плашки могут помечаться как новое/акция   

4) ссылки на часто задаваемые вопросы, список платежных систем   

5) футер   

По сути здесь нет четких требований. Большей частью все остается на ваш вкус, главное стараться придерживаться общей цветовой гаммы сайта

2. Список товаров: 

UI:   

1) хедер - аналогино пункту выше   

2) далее список товаров - 4 плашки на ширину (в мобильном одна)   

3) должен быть функционал с выбором категорий (сбоку)   

4) функционал с сортировкой   

5) футер

8 лет назад
aloe1812
Евгений 
31 год
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

archerguts
Дмитрий 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
2 дня
Ответственный и профессиональный исполнитель. Прекрасно понимает цели и требования. Работу сделал быстро и качественно. Договорились о дальнейшем сотрудничестве. Рекомендую!
Отличный заказчик! Четкая постановка цели, быстрая оплата, в целом очень приятный в общении человек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

archerguts
Дмитрий 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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