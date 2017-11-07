Необходим редизайн сайта _ttp://potolki-pk.ru/ Основная задача – получить адаптивный сайт, показатели конверсии которого будут самыми высокими. Соответственно, предоставляется полная свобода творчества, но при создании дизайна учитывайте, насколько пользователям ...
Сделать дизайн сайта
Необходимо сделать дизайн двух страниц сайта. Данный заказ небольшой и предварительный, если нас все устроит, то по его итогам будет предложено дальнейшее сотрудничество на 15 страниц сайта (в двух форматах для мобильных устройств и полная версия), а также 9 шаблонов писем.
ТЗ на дизайн:
1. Основные цвета сайта - (золотой, серый, белый, светло-голубой)
2. Тематика сайта - финансы
3. 2 страницы, обе страницы нужно нарисовать также в мобильном формате
Страницы:
1. Главная страница:
UI:
1) хедер
2) подложка (под хедером картинка, фактически лицо сайта)
3) предварительный список товаров. нужно будет нарисовать плашки. для товаров дизайн должен быть уникальным. плашки могут помечаться как новое/акция
4) ссылки на часто задаваемые вопросы, список платежных систем
5) футер
По сути здесь нет четких требований. Большей частью все остается на ваш вкус, главное стараться придерживаться общей цветовой гаммы сайта
2. Список товаров:
UI:
1) хедер - аналогино пункту выше
2) далее список товаров - 4 плашки на ширину (в мобильном одна)
3) должен быть функционал с выбором категорий (сбоку)
4) функционал с сортировкой
5) футер
Выбранный исполнитель
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