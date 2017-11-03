Нужно нарисовать дизайн лендинга

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок354 просмотра

Необходимо нарисовать дизайн для лендинга на подобии этого: go-landing.ru Этот сайт пусть будет как макет. Нужны такие-же блоки, но другой дизайн. Но нужно сделать так-же в светлых тонах.

8 лет назад
s1rgik
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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