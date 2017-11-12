# 1 — $ 100 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

Необходимо изготовить логотип для сайта. Текущий логотип прикрепляю к топику. Можно модернизировать/переработать текущий или сделать что-то свое. Хотелось бы чтоб он был немного объемнее. Хотелось бы увидеть что-то креативное, запоминающееся. Цвета нужно оставить те же (цветовая гамма чтоб была такой же) и соотношение сторон просьба особо не изменять.