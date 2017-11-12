Логотип для сайта

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок564 просмотра
#1$100
#2$20
#3$10

Необходимо изготовить логотип для сайта. Текущий логотип прикрепляю к топику. Можно модернизировать/переработать текущий или сделать что-то свое. Хотелось бы чтоб он был немного объемнее. Хотелось бы увидеть что-то креативное, запоминающееся. Цвета нужно оставить те же (цветовая гамма чтоб была такой же) и соотношение сторон просьба особо не изменять.

8 лет назад
unviz
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Победители конкурса

alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1
Отличный исполнитель! Делает оченнь интересные работы
Евгений отличный заказчик и очень приятный человек. Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Всегда на связи. Был очень рад сотрудничеству и надеюсь на совместную работу в дальнейшем.
Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
#2
Отличный исполнитель!
Приятное сотрудничество. Быстрая оплата. Отличный заказчик.
Marmelika
Виктория 
41 год
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
#3
Отличный исполнитель для Ваших идей!
Спасибо за интересный проект!Все на высшем уровне, понятное задание оплата в срок отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1
Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
#2
Marmelika
Виктория 
41 год
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
#3

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