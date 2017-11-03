Дизайн для веб-студии под ключ.

Необходимо разработать, сверстать и натянуть на движок дизайн для сайта веб-студии. Сайт на Joomla. Ссылка на сайт предоставляется после ознакомления с портфолио и достижения принципиального согласия на работу. Необходимо разработать современный, легкий, привлекательный и креативный дизайн. Необходимо также поразмыслить над предоставлением информации, а также над оформлением текста и ленты статей. Любая необходимая информация будет предоставлена по требованию исполнителя: все ваши идеи обсуждаемы, инициатива в данном случае приветствуется и поощрается. Сроки и оплата оговариваются в пределах разумного.Требования к исполнителю: предоставление примеров работ, креативность, пунктуальность.