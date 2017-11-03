Доброго дня! Мене звати Оксана. Шукаю україномовного професійного кваліфікованого веб-дизайнера для створення і просування україномовного цікавого сайту авторських казок. Дякую.
Дизайн для веб-студии под ключ.
Необходимо разработать, сверстать и натянуть на движок дизайн для сайта веб-студии. Сайт на Joomla. Ссылка на сайт предоставляется после ознакомления с портфолио и достижения принципиального согласия на работу. Необходимо разработать современный, легкий, привлекательный и креативный дизайн. Необходимо также поразмыслить над предоставлением информации, а также над оформлением текста и ленты статей. Любая необходимая информация будет предоставлена по требованию исполнителя: все ваши идеи обсуждаемы, инициатива в данном случае приветствуется и поощрается. Сроки и оплата оговариваются в пределах разумного.Требования к исполнителю: предоставление примеров работ, креативность, пунктуальность.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $45
Здравствуйте,есть дизайн веб портала . Более 15 страниц,все утвержденные. Необходимо доработать оставшиеся 5 страниц внутренних по аналогии с существующими. Не каких нововведений по дизайну придумывать не нужно,работаем по макетам утвержденных страниц,структуру и тз ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, Нужен дизайн сайта справочника. Подробности в приложенном архиве (см. требования к дизайнеру) С вас сроки, цена, условия сотрудничества, вопросы. И убедительная просьба в личку не ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется нарисовать подложку на сайт в таком же формате, как граффити сверху на прикрепленном изображении.Закрыт7 лет назад
http://promo.potolok-peter.ru/ полный редизайн сайта изображений.Завершен7 лет назад
Здравствуйте Нужна мультипликационный персонаж, мозг с ручками ножками, к игре 'Баттл ума', который будет в меню Пункты меню такие .Баттл - это вызов на новую игру - логотип не знаю, ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работыДизайн сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Портал КомментарииУА https://comments.ua/ работает на рынке СМИ более 10 лет. и сейчас принято решение расширять присутствие в городах Украины через продажу франшизы. Поэтому появилась необходимость создать лендинг под эти цели. Хороший готовый сайт ...Завершен7 лет назад
Доброго дня! Для конструктора интернет магазинов нужен универсальный шаблон. Внимание на макет. Требования к дизайну: - Подобрать шрифт. Шрифт должен быть бесплатным ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Привет! Ищу профи с опытом создания классного дизайна для соцсетей (Facebook) чтобы оформить страницу тематики развлекательный журнал. С вас дизайн главной и аватарки (http://prntscr.com/gsnw85), а так же брендинг превью постов: вотермарка с названием проекта + ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад