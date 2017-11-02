Дизайн интернет магазина

Доброго дня!

Для конструктора интернет магазинов нужен универсальный шаблон.

Внимание на макет.

Требования к дизайну:

- Подобрать шрифт. Шрифт должен быть бесплатным (open source).

- Подобрать шрифт логотипа

- На макете нужно прорисовать:

- шапку сайта

- меню

- выделенный пункт меню

- выпадающее меню

- список товаров

- заголовки: H1, H2, H3

- Текстовый блок

- Текстовый блок в две колонки

- цвет ссылки в тексте

- Дизайн не должен соответствовать макету 1 в 1, но должен содержать все прорисованные на макете элементы в примерно таких же местах.

- Меню не обязательно должно содержать две ограничивающие линии сверху и снизу, как на макете. Главное требование - чтобы было красиво.

- На макете товар ограничен рамкой - Вы можете сделать безрамочное оформление - должно быть красиво.

- В блоке с товаром нужно прорисовать:

- Изображение товара

- название

- цену

- зачеркнутую цену (у некоторых товаров)

- кнопку в корзину (либо "нет в наличии")

- "нет в наличии" (у некоторых товаров)

- ярлыки 1-3 шт. у некоторых товаров

Примеры дизайнов:

- http://mobilewebs.net/mojoomla/demo/zencart/freshfood/?presetvalue=1

- http://capricathemes.com/opencart/OPC01/OPC010001/OPC1/

- https://apollotran.com/prestashop/leo_bon_appetit_demo/en/

Итого нужно прорисовать один макет.

Спасибо