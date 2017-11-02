Нужно сделать дизайн посадочной страницы (всего два экрана) с мобильной версией, тематика - учебный центр рабочих профессий, до 12:00 18.03.2018. Стоимость 3 тыс. руб. Прикрепляйте примеры своих работ, подробности обсудим с ...
Дизайн интернет магазина
Доброго дня!
Для конструктора интернет магазинов нужен универсальный шаблон.
Внимание на макет.
Требования к дизайну:
- Подобрать шрифт. Шрифт должен быть бесплатным (open source).
- Подобрать шрифт логотипа
- На макете нужно прорисовать:
- шапку сайта
- меню
- выделенный пункт меню
- выпадающее меню
- список товаров
- заголовки: H1, H2, H3
- Текстовый блок
- Текстовый блок в две колонки
- цвет ссылки в тексте
- Дизайн не должен соответствовать макету 1 в 1, но должен содержать все прорисованные на макете элементы в примерно таких же местах.
- Меню не обязательно должно содержать две ограничивающие линии сверху и снизу, как на макете. Главное требование - чтобы было красиво.
- На макете товар ограничен рамкой - Вы можете сделать безрамочное оформление - должно быть красиво.
- В блоке с товаром нужно прорисовать:
- Изображение товара
- название
- цену
- зачеркнутую цену (у некоторых товаров)
- кнопку в корзину (либо "нет в наличии")
- "нет в наличии" (у некоторых товаров)
- ярлыки 1-3 шт. у некоторых товаров
Примеры дизайнов:
- http://mobilewebs.net/mojoomla/demo/zencart/freshfood/?presetvalue=1
- http://capricathemes.com/opencart/OPC01/OPC010001/OPC1/
- https://apollotran.com/prestashop/leo_bon_appetit_demo/en/
Итого нужно прорисовать один макет.
Спасибо
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