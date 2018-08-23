kirill-zhirnov

Кирилл kirill-zhirnov

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$22
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Xkeyj
Нил 
32 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$22
10 баллов
7 лет назад
Смонтировать видео для youtube канала
Отличный заказчик! Было приятно работать с четко поставленными задачами и четко озвученными корректировками. Приятный и добрый человек, легок на общение. В общем все по максималочке, всем советую!
Нил сделал крутой ролик для нашего ютуб канала: смонтировал съемки с камеры и записи с экрана, добавил сочную анимацию, текст и много чего еще! Работой доволен. Спасибо Нил!
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$13
10 баллов
7 лет назад
Написать текст
Спасибо Кириллу за интересный проект. Был рад сотрудничеству!
Все гуд, спасибо Алексею!
Ответный отзыв
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Рерайт статьи
Полностью положительный заказчик, жаль, что подвел
В целом все ок, но пропадание на пару дней без предупреждения мне не нравится.
Ответный отзыв
zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Рерайтинг и Копирайтинг: конструкторы сайтов и разработка, маркетинг
Всё на уровне. Приятно работать с человеком, который заинтересован в положительном результате. Спасибо! Буду рада новым задачам.
Текст супер - учтены все пожелания. Приятно было сотрудничать. Спасибо!
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martirosyanartur
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Таргет реклама в VK и FB
Кирил отличный работадатель, умеет грамотно поставить цели, приятен в общений, платит во время. Настоятельно рекомендую.
Артур молодец, профессионал с потенциалом! Сделал нам качественную РК в FB и VK, настроил цели, помог с аналитикой, подсказал по возможностям таргетинга. Рекомендую!
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