kirill-zhirnov

Большой проект, оплата по часам, вилка 1000-1450 руб./час. Нужно доработать стриминговый сервис. Требования к разработчику: - React/Redux/Redux-Thunk - NodeJs, понимание React ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Требуется сделать видео ролик по нашему сценарию. В ролике будет рассказано о сервисе для магазинов, возможно - демонстрация screenshots экрана, остальное время - рисованная анимация. ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт5 лет назад
Hello world! Нужно разработать кабинет парнёра и кабинет администратора. В кабинете будут: список лидов, список транзакций, выплаты, профиль. У администратора - все тоже самое + возможность создавать партнеров. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Нужно написать справку для пользователей конструктора интернет магазинов. Требования: - Опыт написания технических текстов. Умение объяснить сложные вещи простым языком. - Технический склад ума. - Понимание, ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть база сайтов - 6,5тыс. позиций. Нужно по каждому сайту собрать информацию: телефон, Email и категория деятельности. На выходе нужен Excel с колонками: - Адрес сайта - Email (если есть) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сопоставить города, находящиеся в нашей базе данных, с городами курьерской службы СДЭК (http://cdek.ru/). Большинство городов было сопоставлено автоматически, но какая-то часть городов сопоставлена не была: либо в нашей базе нет такого населенного ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Нужно написать микро-сервис для синхронизации городов и точек самовывоза курьерской службы СДЭК (https://www.cdek.ru/) с нашей базой. Если найти город не удалось - он должен сохранятся в отдельную таблицу, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть список сайтов, нужно пройтись по ним и по возможности извлечь email и телефон. Сайтов суммарно около 10 тысяч. В предложениях пишите с помощью каких инструментов Вы это будете делать, а также примерный бюджет. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищется хороший копирайтер, который разбирается в области разработки сайтов, CMS, конструкторов для сайтов, знает, что такое SEO и маркетинг. Пожалуйста, откликайтесь только если у Вас действительно есть релевантный опыт! ...Рерайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть видео - запись с камеры - где человек рассказывает. Есть видео - запись с экрана. Нужно смонтировать это в единый видео файл, добавить где-то музыку, логотипы, красивые эффекты. Длина ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
ТЗ будет отправлено кандидату в ЛСКопирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, Нужен толковый копирайтер, который бы понимал области: - конструкторов для сайтов - разработки сайтов - продвижения и маркетинга Предстоит написать несколько рерайтов и статей по тезисам. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Тематика - разработка сайтов Есть статья, которая находится на 30 месте в поисковой выдаче. Нужно ее переписать, на основе статей конкурентов, которые находятся в топе. Более подробно в ЛС. ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно создание и ведение РК в vk и facebook. Цель: регистрации на вебсайте. Таргет: по группам конкурентов и интересам Пожалуйста, указывайте цену в заявках.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно 3 баннера: - 537x240 px - 145x85 px - 1000x1000 px JPEG. Вам потребуется подобрать красивые иллюстрации + наложить наш логотип. Тематика - ecommerce. ...Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго дня! Для конструктора интернет магазинов нужен универсальный шаблон. Внимание на макет. Требования к дизайну: - Подобрать шрифт. Шрифт должен быть бесплатным ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для лендинга нужно подобрать и обработать 2 иллюстрации с сайта http://www.freepik.com/ и обработать их (должен быть белый фон, наподобие как тут: https://ru.shopify.com/ - пример в приложении) Также нужно создать 4 иконки для ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Нужно настроить РК, объявлений 10 шт. Тематика: конструктор для сайтов. Подробности вышлю кандидатам в ЛС.Контекстная реклама15 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день фрилансеры! Нужно: Составить семантическое ядроРазбить ключи по посадочным страницам. Посадочных страниц - около 7 штук. (фактически это карта сайта).Провести аудит сайта.По результату работы, если нас все устроит мы закажем продвижение.Требования к фрилансерам: ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен копирайтер для написания текстов для посадочных страниц. Тематика: платформа для создания сайтов и интернет магазинов. SAAS сервис. Необходимо иметь общее представление о тематике (что такое SAAS ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад