Ищу автора для описания 100 адалт роликов. Работы много, это будет первый этап Каким я вижу вас: 1. Умеете писать грамотно, 2. Имеете возможность писать нестандартно и интересно, свободны от ...
Рерайтинг и Копирайтинг: конструкторы сайтов и разработка, маркетинг
Здравствуйте,
Нужен толковый копирайтер, который бы понимал области:
- конструкторов для сайтов
- разработки сайтов
- продвижения и маркетинга
Предстоит написать несколько рерайтов и статей по тезисам. Общее понимание областей обязательно.
В предложении укажите Ваши знания в этих областях.
Спасибо.
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