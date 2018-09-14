Рерайтинг и Копирайтинг: конструкторы сайтов и разработка, маркетинг

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок206 просмотров

Здравствуйте,

Нужен толковый копирайтер, который бы понимал области:

- конструкторов для сайтов

- разработки сайтов

- продвижения и маркетинга

Предстоит написать несколько рерайтов и статей по тезисам. Общее понимание областей обязательно.

В предложении укажите Ваши знания в этих областях.

Спасибо.

7 лет назад
kirill-zhirnov
Кирилл 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
7 лет назад
$30
3 дня
Текст супер - учтены все пожелания. Приятно было сотрудничать. Спасибо!
Всё на уровне. Приятно работать с человеком, который заинтересован в положительном результате. Спасибо! Буду рада новым задачам.

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
7 лет назад