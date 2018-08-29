Добрый день Нужно написать 30 статей на финансовую тематику. Оплата 200 рублей за 1000 знаков ( на вашу карту или вебмани). Прошу, пишите свой опыт в тематике. ...
9 уникальных текстов по 200 символов
ТЕКСТ 1
О нашей компании: · Реклама· Рекламное агентство в Нижнем Новгороде и Нижегородской области· Рекламное агентство полного цикла· Рекламная кампания
ТЕКСТ 2 Логотипы Т
ЕКСТ 3 Сувенирная продукция
ТЕКСТ 4 Печатная продукция
ТЕКСТ 5 Все виды наружной рекламы
ТЕКСТ 6 Информационные стенды, доски почета, пресс-воллы, ролл-апы
ТЕКСТ 7 Таблички, внутренняянавигация, объемные логотипы
ТЕКСТ 8 Рекламный ивыставочный дизайн, POSMТЕКСТ
9 Создание качественныхсайтов с продвижением
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг26 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать интересную статью, на тему ремонта мобильных телефонов. Я даю ссылку на youtube ролик, нужно просмотреть ролик и хорошо, красиво, интересно описать и раскрыть данную тему. Ссылка на ролик - https://www.youtube.com/watch?v=NPl1yTmfcYcКопирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Ищу исполнителя(лей) для написания уникальных описаний. Цена за 1000 символов обговаривается индивидуально. На данный момент нужно 5 текстов не менее 5000 символов каждый. Примеры Ваших работ приветствуются. ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
Пишите заявки по цене. Сделать желательно сегодня Все подробности обсудимКопирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно написать 5 СЕО-статей на тему клининга. Ключевые слова и темы предоставлюКопирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Ниша: курсы SMM. Обучение SMM за 2 месяца на основном курсе либо интенсив за 2 дня либо индивидуальное VIP обучение. Задача: написать текст для 8 лендингов и ...Закрыт7 лет назад
Необходим текст для очень известного сайта мебели в Украине, который будет размещен на странице в целях улучшения релевантности этой страницы для поисковой выдачи и повышения конверсии страницы в целевое действие. Объем: 2500+ символов без ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно написать 10 сео-текстов для сайтов знакомств, 70 руб/1000 симв. без пробелов, оплата на ЯД по факту. ПРИКРЕПЛЯЙТЕ ПРИМЕРЫ РАБОТ!!!Закрыт7 лет назад
Написание статей для блога врача ,который размещен на сайте косметологической клиники. Если есть подобный опыт-отлично! примеры работ обязательно.Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. на v o d a v e d ru необходимо написать статьи (количество обсудим с исполнителем) на тематику прочистка канализации. сделать внутренние ссылки, добавить картинки. в общем продвинуть сайт по ключевому запросу в ...Закрыт7 лет назад