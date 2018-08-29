Необходимо написать описание в разделы интернет-магазина

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  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок190 просмотров

Добрый день. Ищу исполнителя(лей) для написания уникальных описаний.

Цена за 1000 символов обговаривается индивидуально.

На данный момент нужно 5 текстов не менее 5000 символов каждый.

Примеры Ваших работ приветствуются.

https://ultra.by/bytovaya-tehnika.html

https://ultra.by/krupnogabaritnaja-tehnika.html

https://ultra.by/tehnika-dlya-kuhni.html

https://ultra.by/tehnika-dlya-doma.html

https://ultra.by/klimaticheskaja-tehnika.html

7 лет назад
0019
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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