Описание категорий сайта мебели

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Завершен7 заявок177 просмотров

Необходим текст для очень известного сайта мебели в Украине, который будет размещен на странице в целях улучшения релевантности этой страницы для поисковой выдачи и повышения конверсии страницы в целевое действие.

Объем: 2500+ символов без пробелов 

В тексте  должен быть минимум один подзаголовок второго уровня (h2).

Целевое действие на странице: переход в карточки товаров

Стиль: профессиональный,информативный, без воды (проверяем через glvrd.ru – оценка не ниже 7.7)

Уникальность проверяем по Advego. 

Приоритет имеют фрилансеры из Украины(так проще для оплаты)

Возможна работа на постоянной основе. 

Цены предлагайте.

Просьба если нет портфолио то скидывать примеры работ.

7 лет назад
demandrey
Андрей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
$6
2 дня
Все ок, рекомендую.
Хороший заказчик - рекомендую

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
Лучший копирайтер апреля
ТОП-10
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