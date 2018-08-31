Описание категорий сайта мебели

Необходим текст для очень известного сайта мебели в Украине, который будет размещен на странице в целях улучшения релевантности этой страницы для поисковой выдачи и повышения конверсии страницы в целевое действие.

Объем: 2500+ символов без пробелов

В тексте должен быть минимум один подзаголовок второго уровня (h2).

Целевое действие на странице : переход в карточки товаров

Стиль: профессиональный,информативный, без воды (проверяем через glvrd.ru – оценка не ниже 7.7)

Уникальность проверяем по Advego.

Приоритет имеют фрилансеры из Украины(так проще для оплаты)

Возможна работа на постоянной основе.

Цены предлагайте.

Просьба если нет портфолио то скидывать примеры работ.