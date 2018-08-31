Необходимо написать несколько СЕО-оптимизированных текстов по тематике "заработок" Объем одного текста 20000 символов. Предоставляем подробное ТЗ.
Описание категорий сайта мебели
Необходим текст для очень известного сайта мебели в Украине, который будет размещен на странице в целях улучшения релевантности этой страницы для поисковой выдачи и повышения конверсии страницы в целевое действие.
Объем: 2500+ символов без пробелов
В тексте должен быть минимум один подзаголовок второго уровня (h2).
Целевое действие на странице: переход в карточки товаров
Стиль: профессиональный,информативный, без воды (проверяем через glvrd.ru – оценка не ниже 7.7)
Уникальность проверяем по Advego.
Приоритет имеют фрилансеры из Украины(так проще для оплаты)
Возможна работа на постоянной основе.
Цены предлагайте.
Просьба если нет портфолио то скидывать примеры работ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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