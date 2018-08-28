Оптимизировать сайт по одному направлению

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки131 просмотр

Добрый день. на v o d a v e d ru необходимо написать статьи (количество обсудим с исполнителем) на тематику прочистка канализации. сделать внутренние ссылки, добавить картинки. в общем продвинуть сайт по ключевому запросу в РЕГИОНЕ.

7 лет назад
cap4ik
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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