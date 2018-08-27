Копирайтер на новый проект

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Закрыт16 заявок343 просмотра

Всем привет! Если вы устали от разовых заказов и хочется стабильной работы, то вам сюда

Нужны копирайтеры на долгосрочной оснве. Требуется писать ежедневно по 1-2 статьи согласно данному вам ТЗ (7-14 статей в неделю). Средний объем текстов от 5000 до 9000 символов без пробелов. Тематика: заработок. 

Стоимость за 1000 знаков 40-50 рублей. В дальнейшем возможно повышение расценок, если проявите себя в качестве профессионала.

Копирайтер должен быть хотя бы минимально сведущ в современных информационных технологиях: хотя бы раз создать свой сайт, хотя раз получить первые деньги через электронный кошелек и пр. 

Личные и профессиональные качества:

Оперативность, доступность для связи.

Грамотность письменной речи.

Широкий кругозор.

Профессионализм.

Желание обучаться.

Жду заявки и расценки.

7 лет назад
andron1984
Андрей 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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