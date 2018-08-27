Написать текст по фильмам

Тема: Военные фильмы

Ключевые слова:

Военные фильмы

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Обязательные требования для написания текста:

- читабелен (простой стиль изложения) без лишних оборотов

- уникальность 90-100% по text.ru

- объем текста 900 символов

- академическая тошнота: 8 -10 %

- вода: 30 – 55%

- отсутствие ошибок

Дополнительные требования:

1. Не употреблять слова в тексте: «максимально», «является», «сегодня», «в

наше время», «в текущих реалиях», «на просторах интернета»

2. Слово «вы» и производные всегда писать с маленькой буквы

3. Никогда Не подчёркивать текст, не являющийся ссылкой

4. Интернет – пишем с маленькой буквы, а так же другие слова, которые не нужно писать с большой!

5. Никогда не делать выравнивание текста по ширине. Очень Мешает

6. Всегда пишем интернет-магазин через дефис

7. Конструкции из нескольких прилагательных. Пример замечательный, неповторимый, изысканный слон.

8. Конструкции несвойственные языку. Пример интернет витрина попугаев.

9. Нельзя злоупотреблять вводными словами. Пример Поэтому вследствие чего .

10. Негативные конструкции, примеры, сравнения. Пример везде фильмы плохие а у нас хорошие.