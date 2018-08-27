Написать текст по фильмам

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка147 просмотров

Тема: Военные фильмы

Ключевые слова:

Военные фильмы

Смотреть военные фильмы онлайн

Обязательные требования для написания текста:

- читабелен (простой стиль изложения) без лишних оборотов

- уникальность 90-100% по text.ru

- объем текста 900 символов

- академическая тошнота: 8 -10 %

- вода: 30 – 55%

- отсутствие ошибок

Дополнительные требования:

1. Не употреблять слова в тексте: «максимально», «является», «сегодня», «в

наше время», «в текущих реалиях», «на просторах интернета»

2. Слово «вы» и производные всегда писать с маленькой буквы

3. Никогда Не подчёркивать текст, не являющийся ссылкой

4. Интернет – пишем с маленькой буквы, а так же другие слова, которые не нужно писать с большой!

5. Никогда не делать выравнивание текста по ширине. Очень Мешает

6. Всегда пишем интернет-магазин через дефис

7. Конструкции из нескольких прилагательных. Пример замечательный, неповторимый, изысканный слон.

8. Конструкции несвойственные языку. Пример интернет витрина попугаев.

9. Нельзя злоупотреблять вводными словами. Пример Поэтому вследствие чего .

10. Негативные конструкции, примеры, сравнения. Пример везде фильмы плохие а у нас хорошие.

7 лет назад
skritser
Сергей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Текст был написан качественно и в срок, было несколько правок, которые были мгновенно устранены. На все 100% рекомендую Анну как отличного копирайтера!
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!

Заявки фрилансеров

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтер, пишущий на английском про VPN и прокси серверы.

    Айти компания ищет копирайтера, пишущего на английском языке, который владеет знаниям о VPN и прокси серверах.  Необходимо написать статью для сайта от 2000 до 5000 знаков. Работа с ключами на английском. Также к ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать тексты для кинопродакшена

    Добрый день, Требуется написать красивые тексты для кино-продакшена. Общий обьем на 2-3 страницы A4. Это сервис помогающий кино-продюсерам найти все необходимое для съемок Нужно написать «Миссию» компании (упрощение работы кино-производств ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужны описания для блока товаров

    Здравствуйте. Нужно сделать блок описаний для белорусского интернет-магазина. Оплата 90/1000 б/п. Требования: 1. Дружить с русским языком. 2. Знать основы копирайтинга – тавтология, канцеляризм, вода, заспамленность, дробление текста на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Копирайтер

    Добрый день. Ищу ответственного, талантливого копирайтера для нового онлайн проекта.  Язык: русский Размещение: продающий сайт Тема: итальянская еда  Нам в команду нужен копирайтер который: - понимает о чем он ...

    Написание статей
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать два твитта

    Нужно написать два весёлых/забавных твита 250 знаков на любую тему/например жизненная ситуация, или что популярно в Твиттере (кроме политики, пошлости и другого не принятого в обществе). 1 твитт 25₽. Оплата через Яндекс.Деньги.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать текст для видео в виде рассказа

    Есть канал на ютуб с уже сформировавшейся тематикой. Есть много отснятого материала , что и является примерными темами для будущих видео. https://www.youtube.com/channel/UCkzQd8UHkKFREfXcjFT9UmA Если не получится вставить ссылку, канал легко находится простым поиском на ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать текст уникальным

    Вот этот текст нужно сделать уникальным на (название ОНЦ Ермак оставляем)   -  Насосы серии ОНЦ Ермак предназначены  для перекачивания жидких пищевых продуктов (молока) - слабовязких и жидких продуктов. Следует отметить, что насосы ОНЦ  изготавливаются ...

    HTML
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Публикация сообщений на форуме

    $6

    Здравствуйте!Необходимо показать активность на форуме bitcointalk Требования: Для этого создать 5 аккаунтов, с них равномерно публиковать 4 сообщения в час в нашей ветке. Плюс на каждые 2-3 сообщения в нашей ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад