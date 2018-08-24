Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст/ Тематика: БАД, ЗОЖ, ПП, Здоровье, очистка организма, качество питьевой воды, фитотерапия. Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. В заявке обязательно укажите источник ваших ...
Публикация сообщений на форуме
Здравствуйте!Необходимо показать активность на форуме bitcointalk
Требования:
Для этого создать 5 аккаунтов, с них равномерно публиковать 4 сообщения в час в нашей ветке.
Плюс на каждые 2-3 сообщения в нашей ветке, необходимо размешать нейтральное сообщение в другой ветке.Сообщения на английском. Пример: "Nice project. I'm looking forward to release"
Оплата
500 рублей - 12 часов работы (48 сообщений) Проект продлится несколько дней.Бонус - наша криптовалюта
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