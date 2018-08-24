Публикация сообщений на форуме

Здравствуйте!Необходимо показать активность на форуме bitcointalk

Требования:

Для этого создать 5 аккаунтов, с них равномерно публиковать 4 сообщения в час в нашей ветке.

Плюс на каждые 2-3 сообщения в нашей ветке, необходимо размешать нейтральное сообщение в другой ветке.Сообщения на английском. Пример: "Nice project. I'm looking forward to release"

Оплата

500 рублей - 12 часов работы (48 сообщений) Проект продлится несколько дней.Бонус - наша криптовалюта