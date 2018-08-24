Хочу сделать новый сайт на тему - простатита, импотенции и все что связано с этой темой. На сайте будет крутится реклама бадов на тему простатита и пользователь будет кликать по ней, переходить на официальный сайт ...
Цикл статей, тематика БАД, ЗОЖ, ПП
Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст/
Тематика: БАД, ЗОЖ, ПП, Здоровье, очистка организма, качество питьевой воды, фитотерапия.
Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. В заявке обязательно укажите источник ваших знаний по теме и ссылки на выполненные по схожей тематике работы.
Требования к контенту и уникальности:
-- рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой;
-- работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;
-- у статьи должно быть уникальное и содержательное название;
-- текст должен быть структурированным – содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;
-- стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен;
-- статьи от первого лица (я, мы, наша компания и др.) допустимы только при наличии такого условия в ТЗ или по согласованию с заказчиком.
Уникальность работы – не менее 95% по онлайн-проверке Адвего.
Работы много. Те кто первую статью напишут на отлично - получают дальнейшие заказы.
Цены пожалуйста указывайте в рублях
Спасибо за внимание :)
Заявки фрилансеров
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