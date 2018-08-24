Цикл статей, тематика БАД, ЗОЖ, ПП

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Закрыт26 заявок966 просмотров

Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст/

Тематика: БАД, ЗОЖ, ПП, Здоровье, очистка организма, качество питьевой воды, фитотерапия.

Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. В заявке обязательно укажите источник ваших знаний по теме и ссылки на выполненные по схожей тематике работы.

Требования к контенту и уникальности:

-- рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой;

-- работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;

-- у статьи должно быть уникальное и содержательное название;

-- текст должен быть структурированным – содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;

-- стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен;

-- статьи от первого лица (я, мы, наша компания и др.) допустимы только при наличии такого условия в ТЗ или по согласованию с заказчиком.

Уникальность работы – не менее 95% по онлайн-проверке Адвего.

Работы много. Те кто первую статью напишут на отлично - получают дальнейшие заказы.

Цены пожалуйста указывайте в рублях

Спасибо за внимание :)

5 лет назад
Mtotman
Андрей 
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