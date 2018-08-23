Нужны два текста на бизнес-IT тему, 27грн/1000спб, (60руб/1000) Объём: 2500-3000спб. Сдать нужно сегодня https://t.me/serio2
Написание текстов для сайта
Требуется копирайтер с опытом работы на банковскую тематику. Обязательно иметь портфолио которое можно посмотреть.
Чтоб не тратить ваше время и нашей организацией работаем только по юр договору и желательно на долгосрочные отношения ,на перспективу.
Заявки фрилансеров
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