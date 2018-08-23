Написание текстов для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки128 просмотров

Требуется копирайтер с опытом работы на банковскую тематику. Обязательно иметь портфолио которое можно посмотреть.

Чтоб не тратить ваше время и нашей организацией работаем только по юр договору и желательно на долгосрочные отношения ,на перспективу.

7 лет назад
adyardo2018
Гольшмид 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статья, Срочно.

    Нужны два текста на бизнес-IT тему, 27грн/1000спб, (60руб/1000) Объём: 2500-3000спб. Сдать нужно сегодня https://t.me/serio2

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание текстов для ipoteka5.ru

    Требуется копирайтер с опытом работы на банковскую тематику. Обязательно иметь портфолио которое можно посмотреть. Написание текстов для ipoteka5.ru

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание серии статей

    Здравствуйте!   Нужно написать несколько статей.  Тематика – лотереи мира. Если уже есть материалы этой тематики – присылайте ссылки -  будет большим плюсом. Требования стандартные – уникальность и ключевые фразы. Если ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Собрать адреса объектов с Яндекс карт

    Добрый день! Нужно собрать адреса и названия организация с Яндекс карт и сохранить их. Принцип работы примерно такой: 1 задаем запрос, открывается список организаций, заходим в карточку каждой ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание текстов

    $150

    Нужен специалист для подготовки большого объема текстов для несколькихсайтов, соответственно, на различную тематику (в некоторых случаях - рерайтинг,в некоторых - копирайтинг, SEO) . Продающие, информационные тексты.Оплата - 40 руб. / 1 000 зн. Регулярность ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать статью на сайт

    Добрый день! Ищем копирайтера для написания 10ти статей на сайт, с романтическим путешествиями.  Каждое направление (город) куда летает наш клиент, нужно подать в новом интересном свете, собрать цепляющие нестандартные варианта ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Копирайтинг статей на сельскохозяйственную тематику

    Разыскивается копирайтер новостей на сельскохозяйственную тематику.  Желательно образование в области сельского хозяйства. Проект долгосрочный (больше полугода). Работы будет много.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад