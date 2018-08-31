Написать статью на сайт

Добрый день!

Ищем копирайтера для написания 10ти статей на сайт, с романтическим путешествиями.

Каждое направление (город) куда летает наш клиент, нужно подать в новом интересном свете, собрать цепляющие нестандартные варианта досуга в данных городах.

Сделана подборка сайтов с интересной информацией по выбранным направлениям. Мы бы хотели, чтобы было немного общей информации и обязательно что-то необычное, чем привлечь внимание и подтолкнуть к действию захотеть туда поехать.

например:

1. Париж Секретные места Парижа

https://lifehacker.ru/eto-nado-videt-paris/https://paris10.ru/article/neobychnye-mesta-parizha-kotorye-stoit-posetit

Традиции, фестивали, менталитетhttp://www.orangesmile.com/destinations/paris/traditions--1456928.htm

Кулинарный Парижhttp://cookreactor.com/post/1329234