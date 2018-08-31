Написать статью на сайт

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Завершен20 заявок325 просмотров

Добрый день!

Ищем копирайтера для написания 10ти статей на сайт, с романтическим путешествиями. 

Каждое направление (город) куда летает наш клиент, нужно подать в новом интересном свете, собрать цепляющие нестандартные варианта досуга в данных городах.

Сделана подборка сайтов с интересной информацией по выбранным направлениям. Мы бы хотели, чтобы было немного общей информации и обязательно что-то необычное, чем привлечь внимание и подтолкнуть к действию захотеть туда поехать. 

например:

1.       Париж Секретные места Парижа

https://lifehacker.ru/eto-nado-videt-paris/https://paris10.ru/article/neobychnye-mesta-parizha-kotorye-stoit-posetit 

Традиции, фестивали, менталитетhttp://www.orangesmile.com/destinations/paris/traditions--1456928.htm 

Кулинарный Парижhttp://cookreactor.com/post/1329234

Написание статей
7 лет назад
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$39
5 дней
результатом доволен
Интересная задача, вежливый и адекватный заказчик, достойная и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!

Заявки фрилансеров

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад