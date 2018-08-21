Первоклассный текст для лендинга

Добрый день.

Нужно написать отличный, цепляющий текст для лендинга. Такой, чтобы внимание оставалось приковано к сайту от и до.

В основном это заголовки и небольшие предложения от 1 до 3 для каждого экрана.

Во вложении схема лендинга (условная для ориентации и ознакомления) и ТЗ, все что зеленым цветом надо делать, все что не выделено зеленым цветом не надо писать.

Весь текст должен быть написан ёмко, собрано, без воды и блеяния. Просто перечисления не нужны, буквы ради объема не нужны, если пишете, то с выводом для чего это, что дает покупателю в конечном счете!

Прикладывайте в качестве примера 3 лучших текста аналогичной работы и цену.